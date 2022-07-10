أسماء الضباط في الداخلية الذين تم ترقيتهم الى رتبة لواء

2022/07/10 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، على وثيقة، تتضمن اسماء الضباط الذين تمت ترقيتهم من رتبة عميد الى رتبة لواء.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وقع، اليوم الأحد، على جدول ترقية ضباط الداخلية من رتبة عميد إلى لواء.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بعد إكمال الأمور التنظيمية وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقع القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبمتابعة من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، على الأمر الديواني الخاص بترقية الضباط من رتبة عميد الى لواء وكذلك الجرحى الأبطال".

وأضاف ان "القائد العام للقوات المسلحة وقع في مطلع شهر تموز الحالي جدول ترقية ضباط وزارة الداخلية وبسبب أمور تنظيمية لم يتم ادراج رتبة العميد الى اللواء وكذلك الضباط الجرحى مستحقي الترقية في وقتها".

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