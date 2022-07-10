خبير يطرح مشروع

2022/07/10 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

طرح الخبير البيئي عبدالله الشمري، اليوم الاحد، مشروع نهر ديالى الصغير على الحدود مع ايران.

وقال الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "70% من مناطق ديالى تعتمد بشكل مباشر على ايرادات نهر ديالى التي تقع منابعه في ايران بالاضافة الى السيول والامطار التي تجمع في بحيرة حمرين والتي تمول 5 انهر رئيسية متفرعة لتغذية مناطق زراعية واسعة بالاضافة الى عشرات من محطات الاسالة بالمياه".

واضاف الشمري ان "ازمة الجفاف ليس عابرة والسنوات القادمة ستكون صعبة لاسباب متعددة ما يستدعي احياء مشاريع اخرى لتأمين المياه ومنها استغلال جغرافية الارض لاسيما ضمن مناطق شرق ديالى في اشارة الى الاراضي المنخفضة في اطراف ناحيتي مندلي وقزانية".

واشار الى ان "الاراضي في مندلي وقزانية تنخفض عن الاراضي الايرانية من 50-70م وهي تضم خزين ستراتيجي للمياه الجوفية الصالحة للاستخدامات البشرية"، مؤكدا بان "حفر عشرات الابار وجعلها تصب في نهر مبطن يمتد بين مندلي وقزانية وصولا الى بلدروز يمكن ان تخلق نهر ديالى صغير قادر على انقاذ 250 الف نسمة من الجفاف".

وتابع،ان "المياه الجوفية في تلك المناطق لن تنضب لاسباب متعددة ويمكن الاستفادة من غزارة المياه من خلال حفر ابار عملاقة مع مضخات كبيرة يمكن ان توفر عشرات الامتار المكعبة في الثانية الواحدة".

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