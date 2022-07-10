عمليات بغداد تشكل لجنة لفتح الطرق المغلقة ونقل سيطرة اليوسفية وتطوير الخارجيات

2022/07/10 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةأكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، الاستمرار برفع السيطرات في جانبي الكرخ والرصافة، فيما كشفت عن تشكيل لجنة لفتح الطرق المغلقة.وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حملة رفع السيطرات من العاصمة بغداد مستمرة"، مبينا أنه "تم رفع اكثر من 50 سيطرة في جانبي الكرخ والرصافة".وأضاف، أنه "سيتم رفع السيطرات غير المهمة بشكل تدريجي"، لافتاً إلى أن "هناك مرابطات بدل السيطرات كي تكون الحركة بانسيابية لتخفيف العبء على المواطنين". وأشار إلى أن "عمليات بغداد أجرت تجارب بأكثر من منطقة برفع السيطرات وفتح جميع طرقها، منها في منطقة البياع وحي العامل وحي العدل واعتمدنا على الجهد الاستخباري في تلك المناطق"، مؤكداً أنه "تم تشكيل لجنة في الكرخ والرصافة من اجل فتح الطرق المغلقة ضمن الاسبقيات".وبشأن الطرق الخارجية، أوضح سليم أن "جميع دول العالم تضم سيطرات في مداخل المحافظات"، مبينا أنه "تم تشكل لجنة بأمر من مكتب رئيس الوزراء لتطوير تلك السيطرات"، مؤكدا وجود تحرك على بعض السيطرات مثل سيطرة اليوسفية لابعادها الى الاطراف كون وجودها داخل المدن لا يحقق الغاية".

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