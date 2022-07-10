مشاجرة تنتهي بمقتل وإصابة شخصين في منطقة البياع

2022/07/10 | 20:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة آخر، بمشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة البياع ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص ضمن منطقة البياع تطورت إلى استخدام الاسلحة الخفيفة مسدس".وأوضح، أن "المشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة".

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