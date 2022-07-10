2022/07/10 | 20:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..احبطت القوات الامنية بمحافظة الانبار ,الاحد, محاولة تفجير دراجة مفخخة بعملية امنية استباقية استهدفت المناطق الغربية .وقال مصدر امني في تصريح لـ /المعلومة/ ان” قوة امنية من شعبة استخبارات الفرقة الخامسة وبالتنسيق مع القطعات العسكرية الاخرى نفذت عملية امنية استباقية استهدفت صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة تفجير دراجة مفخخة غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة تفجير دراجة مفخخة غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).