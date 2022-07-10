مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة بمشاجرة جنوبي بغداد

2022/07/10 | 20:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة بمشاجرة مسلحة في منطقة البياع جنوبي بغداد.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “مشاجرة بين عدد من الاشخاص ضمن منطقة الشعب تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة (مسدس) ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة”.

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