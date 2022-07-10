2022/07/10 | 20:33 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة الأردن: منفتحون على علاقات صحية مع إيران أولاً على المسلة.

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