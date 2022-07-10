شاهد بالفيديو.. شاهد كيف تم علاج جرحى تشرين خارج العراق !! | تقرير

2022/07/10 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eBhGnEhQhDI

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