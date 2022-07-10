2022/07/10 | 20:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 23rbXchyiyE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة في جزيرة بغداد السياحية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة في جزيرة بغداد السياحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).