العراق يحقق إنجازاً جديداً في بطولة آسيا للشباب بالمصارعة الحرة

2022/07/10 | 20:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حقق لاعبا الحشد الشعبي للمصارعة الحرة انجازا جديداً للمنتخب الوطني في بطولة اسيا للشباب بالمصارعة الحرة.وتوج لاعب نادي الحشد الشعبي حسن عايد بالوسام البرونزي بعد فوزه على لاعب دولة طاجيكستان.وحقق لاعب الحشد الشعبي منتظر محمد المركز الخامس اسيوياً بعد ان تغلب على لاعب دولة اليابان.يذكر أن […]

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