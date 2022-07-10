بولندا تستقبل مسلمي ألمانيا لنحر أضاحيهم بسبب قيود برلين

2022/07/10 | 20:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أجبرت القيود التي تفرضها سلطات برلين بخصوص حظر ذبح الحيوانات دون صعق، مسلمي ألمانيا على الذهاب إلى الجارة الشرقية بولندا من أجل نحر الأضاحي.ونقلت وكالة الأناضول عن الجزار بطال تركمان، قوله إنه نحر 100 أضحية في إحدى مزارع بولندا، تعود لمسلمين من ألمانيا.وأضاف أن المسلمين اختاروا بولندا لنحر أضاحيهم بسبب القيود […]

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