2022/07/10 | 20:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يحتاجه الرئيس بايدن وإدارته في هذه المرحلة هو إعادة ترميم الثقة مع هذه العواصم وليس اختزال حضور واشنطن بمصالحها دون البحث في الأسباب التي دفعت هذه الدول الى أخذ مسافة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن في المنطقة بين المصالح والثوابت ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن في المنطقة بين المصالح والثوابت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).