المعلومة تنفرد بنشر موعد جلسة تنصيب الرئيس النيابية

2022/07/10 | 20:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف عضو إئتلاف النصر عقيل الرديني ،الأحد، عن موعد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، مبينا ان الجلسة ستكون في يوم 20 تموز الجاري.وقال الرديني في تصريح لـ / المعلومة/ إن” المفاوضات ألان موجهة نحو الحزبيين الكرديين من أجل الذهاب إلى قبة البرلمان بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية مما يسهل تكليف شخصية رئيس الوزراء […]

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