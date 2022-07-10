زاخاروفا تُشّبه الإدارة الأمريكية بسفينة “التايتنك”

2022/07/10 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شبهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الإدارة الأمريكية بسفينة “التيتانيك”.



مشيرة إلى أن المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض جين بساكي، غادرت موقعها في الوقت المناسب.

وأكدت زاخاروفا أن بساكي أجبرت كارين جان بيير على القيام بالعمل القذر، وقالت “الشخص الغربي يتصرف دائما مع أولئك الذين استعبدهم بطريقة بنفس الطريقة أولا يخرق القانون، ثم ينقل المسؤولية إلى الآخرين”.

وذكرت أن قوارب النجاة على سفينة “التايتنك” كانت مخصصة لركاب الفئات العليا.

ونوهت إلى أن المتحدث باسم البيت الأبيض مجبر على الكذب، هذا كذب ممثلي النظام الأمريكي المجرم الذي يزعزع الاستقرار في العالم من أجل استعادة المواقع المتقدمة التي فقدها منذ زمن طويل.

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