2022/07/10 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

الكاظمي يوقع على الأمر الديواني الخاص بترقية الضباط من عميد إلى لواء

منذ 11 ساعة

الحكيم: ليس من الضروري أن يكون هناك تغيير جذري للحكومة الحالية

منذ يوم واحد

بالصور..



الحلبوسي يزور مضايف المشايخ حمد الحلبوسي و حكمت الشلال المحمدي و مظهر المشوح

منذ يوم واحد

الصدر يهنئ بالعيد: العراق أضحى أسيراً للفساد والتبعية

منذ يوم واحد

بالصور..



رئيس مجلس النواب يزور مضيف الشيخ ستار عباس الجميلي في قضاء الگرمة

منذ يوم واحد

الكاظمي في ذكرى تحرير نينوى: حينما فقدنا الهوية الوطنية خسرنا الموصل

منذ يوم واحد

الكاظمي يحتفي بمجموعة من الأيتام في الموصل بمناسبة ذكرى التحرير

منذ يوم واحد

بالفيديو..



رئيس البرلمان يؤدي صلاة العيد في الرمادي

منذ يوم واحد

الكاظمي يفتتح شارع كورنيش أوبروي في الموصل

منذ يوم واحد

بعد أدائه صلاة العيد ..



رئيس مجلس النواب يزور بعض عوائل مدينة الرمادي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. رئيس مجلس النواب يجري جولة تفقدية في الرمادي خلال أيام عيد الأضحى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. رئيس مجلس النواب يجري جولة تفقدية في الرمادي خلال أيام عيد الأضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).