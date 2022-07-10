2022/07/10 | 20:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل اثنان من رجال ألامن الايراني في اشتباك جنوب إيران) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل اثنان من رجال ألامن الايراني في اشتباك جنوب إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).