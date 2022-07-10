غرينادا تنتخب حكومة يسارية - رشيد غويلب

2022/07/10 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب غرينادا هي جزيرة كاريبية في جزر الأنتيل الصغرى، تحدها من الشمال فنزويلا، ومن الجنوب الشرقي بورتوريكو.



قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية هي السياحة وإنتاج التوابل.



وهي مستعمرة بريطانية سابقة، وملكية دستورية وعضو في دول الكومنولث حاليا.



وهي خاضعة للتاج البريطاني.في حزيران الفائت فاز حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي اليساري بالانتخابات البرلمانية، وأصبح ديكون ميتشل رئيس وزراء غرينادا الجديد.



لقد ازاح ......





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