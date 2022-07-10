2022/07/10 | 21:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعتبر مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الاحد 07/10/2022 ان واشنطن...

ظهرت المقالة ولايتي يشيد بجهود العراق في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية أولاً على المسلة.

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