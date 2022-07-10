العثور على جثة امرأة 'أجنبية' شرقي بغداد

2022/07/10 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بالعثور على جثة تعود لامرأة تحمل الجنسية البنغلادشية في مدينة الصدر، شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة تعود لامرأة تحمل الجنسية البنغلادشية في قطاع 25 بمدينة الصدر".وأوضح، أن "الجثة بدت عليها آثار شدة خارجية"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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