2022/07/10 | 21:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مع تبخر أحلام “تويتر” التي كانت تطمح لتحقيقها مع أغنى رجل في العالم، تدور العديد من التساؤلات حول مستقبل الشركة بعد تخلي “إيلون ماسك” عن الصفقة.أكثر القضايا الاقتصادية جنونًا اليوم، تواجه تويتر، معركة قانونية يملك مجلس إدارتها كل الفرص للفوز فيها، لكن المجموعة لن تخرج منها سالمة.من جانبه، قال المحلل دان […]

ظهرت المقالة كوابيس تطارد العصفور الأزرق..



مستقبل “غامض لتويتر بدون ماسك أولاً على ايرث نيوز.

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