الأولى منذ 3 سنوات انطلاق رحلة جوية مباشرة من العراق إلى تونس

2022/07/10 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

انطلقت، اليوم الأحد، من العاصمة العراقية بغداد أول رحلة جوية مباشرة منذ 3 سنوات إلى تونس من مطار بغداد الدولي نحو مطار قرطاج الدولي.

وتحققت الرِحلة بجهود عدد من مؤسسات القطاع الخاص العراقي عبر الناقل الوطني العراقي (فلاي بغداد) وعدد من شركات السفر والسياحة المحلية والتي تتقدمها شركة طريق الأفق للسفر والسياحة والتي سعت مع الشركات الأخرى على تفعيل الخط الجوي بين البلدين.وانطلقت الرحلة عبر طائرة من طراز بوينغ (737- 800) وضمت 162 راكباً من ضمنها 12 مقعداً لدرجة رجال الاعمال وبوقت يستمر 4 ساعات و45 دقيقة ومباشرة من بغداد إلى مطار قرطاج دون ترانزيت.

ونُفذت الرحلة بعد تسهيلات مميزة وكبيرة تمثلت بمنح موافقة الفيز للمسافرين العراقيين عبر الرحلات المخصصة والتي تمنح الفيزا للعراقيين بمجرد الوصول مطار قرطاج في تونس وبشكل مباشر ودون أي تاخير يذكر بحسب القائمين على الرحلة.

وتوقفت الرحلات الجوية المباشرة من العراق إلى تونس أبان حرب الثمانينيات وعادت عام 2019 ولمدة شهرين فقط قبل أن تتوقف بسبب تداعيات جائحة كورونا.وعادت الرحلات المباشرة اليوم بجهود الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص العراقي وعبر برنامج سياحي متطور تنفذهشركة اوبن تونسيا Open Tunisia العالمية المتخصصة في العمل بالبرامج السياحية ويقسم البرنامج بين تونس العاصمة ومدينتي سوسة والحمامات، وتهدف الرحلات الجديدة الى تعزيز الواقع السياحي والاقتصادي وتنشيط السفر بين البلدين.وعبر السيد فهمي المشرقي القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية في بغداد عن سعادته بمناسبة انطلاق الرحلة المباشرة شاكرأ مؤسسات القطاع الخاص العراقي التي عملت على عودة الرحلات معتبراً ذلك إنجازاً مشجعاً يعزز التعاون السياحي والاقتصادي بين البلدين.

وأكد المشرقي أن "السفارة التونسية تطمح إلى زيادة عدد الرحلات في الأشهر المقبلة وتبادل الخبرات السياحية والاقتصادية والاجتماعية في جميع القطاعات المتنوعة وذلك عبر استثمار ما يمتلكه البلدان من علاقات أخوية واجتماعية مميزة" مؤكداً أن "تونس تعمل على تقوية العلاقات مع جمهورية العراق الشقيقة".

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