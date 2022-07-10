المالكي مجدداً.. دولة القانون يتحدث عن خيار المرحلة الحالية لإدارة الحكومة

2022/07/10 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، على خياره بتولي نوري المالكي رئيس الائتلاف إدارة الحكومة بالفترة المقبلة.وقال القيادي في الائتلاف عباس المالكي لـ(بغداد اليوم) ان "هناك برنامجا يجري اعداده من الإطار التنسيقي للحكومة المقبلة اي البرنامج الحكومي الذي سيقدمه رئيس الوزراء المكلف إلى البرلمان عند تمرير حكومته".

وأضاف ان "البرنامج يتضمن عدة نقاط أمنية وسياسية واقتصادية وسيتم توزيعه على الإطار وباقي المكونات وسيتم ابلاغهم ان المالكي هو الانسب لتنفيذ هذا البرنامج كرئيس وزراء فإذا اقتنع الجميع بأن المالكي الانسب لتطبيق برنامج الإطار فيها وسيتم تكليفه اما اذا رأى الإطار وبعض الشركاء".وتابع ان "هناك شخصية اخرى ممكن ان تطبق هذا البرنامج فحينها ممكن أن نحترم خيار الشركاء واختيار شخصية اخرى قادرة على تجاوز المرحلة".

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