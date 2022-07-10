2022/07/10 | 21:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرايا السلام وتهديد مرعب.. ماذا سيحصل يوم الجمعة ؟!!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ew_3xnvLarI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرايا السلام وتهديد مرعب.. ماذا سيحصل يوم الجمعة ؟!!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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