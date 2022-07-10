الصين.. مواجهات بين الشرطة ومحتجين

2022/07/10 | 21:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت مواجهة بين حشد كبير غاضب من المودعين في بنوك صينية مع الشرطة، الأحد، تعرض بعضهم للخشونة أثناء اقتيادهم بعيدا، في قضية لفتت الانتباه بسبب محاولات سابقة لاستخدام تطبيق تتبع كوفيد-19 لمنعهم من الاحتشاد.

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