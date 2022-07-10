أنتيكة المنازل قد تخفي كنوزا بالملايين لا تدري عنها شيئا

2022/07/10 | 21:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يلجأ الكثيرون للتخلص من أدوات المنزل، التي عفا عليها الزمن وباتت غير دارجة الاستخدام في العصر الحالي، من خلال وضعها في القبو، دون درايتهم بأنهم قد يمتلكون كنزا خفيا يزداد قيمته مع تقادم الأيام إلى أضعاف سعره الأصلي، الذي يصل في بعض المقتنيات إلى الملايين.وأجرى خبير التحف البريطاني مارك هيل دراسة استكشافية […]

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