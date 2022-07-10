قيادي في القانون يتحدث عن خيار الائتلاف بتولي المالكي ادارة الحكومة المرتقبة

2022/07/10 | 21:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد ائتلاف دولة القانون، الأحد 10 تموز 2022 ، على خياره بتولي نوري المالكي...

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