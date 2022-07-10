2022/07/10 | 22:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بذكرى انضمام نجم منتخب الجزائر رياض محرز إلى صفوفه، عقب مرور 4 سنوات قضاها اللاعب داخل استاد الاتحاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر سيتي يحتفي بذكرى انضمام رياض محرز.. كيف كانت أرقامه؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر سيتي يحتفي بذكرى انضمام رياض محرز.. كيف كانت أرقامه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).