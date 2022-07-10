جوني ديب ينتقد آمبر هيرد برسالة موسيقية.. ماذا قال؟

2022/07/10 | 22:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رجحت تقارير صحفية، أن يكون نجم هوليوود جوني ديب، قد انتقد زوجته السابقة آمبر هيرد بشكل غير مباشر.ووفق الترجيحات، انتقد جوني ديب زوجته السابقة آمبر هيرد في أغنيتين من المقرر طرحهما الجمعة المقبلة، وهذا في أعقاب انتصاره عليها في قضية التشهير الأخيرة.وحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، ألّف جوني ديب كلمات الأغنتين في […]

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