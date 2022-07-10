النظام الغذائي عالي الدهون طويل الأمد يوسع محيط الخصر ويقلص الدماغ

2022/07/10 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أظهرت دراسة جديدة أن الأطعمة الدهنية قد لا تضيف دهونا إلى محيط الخصر فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضا إلى إحداث فوضى في العقل.وتوصلت الدراسة الدولية، بقيادة علماء الأعصاب في جامعة […]

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