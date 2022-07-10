أول رد.. مصر تطالب إسرائيل بالتحقيق في ما نُشر عن وجود مقبرة لجنود مصريين قرب القدس

2022/07/10 | 22:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت مصر السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في ما نشرته صحف إسرائيلية من مزاعم حول وجود مقبرة لجنود مصريين في منطقة اللطرون قرب القدس.

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