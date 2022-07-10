القوة الجوية يطالب جمهوره بالصبر ويؤكد: اسمان كبيران سيعززان هجوم الصقور

2022/07/10 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد طالب نادي القوة الجوية الرياضي،اليوم الاحد، جماهيره بالصبر في سوق الانتقالات، مؤكداً قرب تعاقده مع اسمين كبيرين في خط الهجوم.وذكر النادي في بيان “أعلم جيدا انكم تريدون لفريقكم ان يكون منافسا […]

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