دراسة تحذر من الأغذية عالية الدهون: تزيد محيط الخصر وتخرّب الدماغ

2022/07/10 | 22:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن الأطعمة الدهنية قد لا تضيف دهونا إلى محيط الخصر فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضا إلى إحداث فوضى في العقل.وبحسب ما نقلت صحيفة “ميديكال إكسبريس” Medical Express، توصلت الدراسة الدولية، بقيادة علماء الأعصاب في “جامعة جنوب أستراليا” (UniSA)، البروفيسور شين فو زو، والأستاذة المشاركة لاريسا بوبروفسكايا، إلى وجود صلة واضحة بين […]

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