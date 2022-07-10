التقرير اليومي لشهر تموز.. العثور على جثة امرأة بنغلاديشية شرقي بغداد

2022/07/10 | 22:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الاحد 10 تموز 2022 العثور على جثة امرأة بنغلاديشية شرقي بغداد اندلاع حريق...

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العثور على جثة امرأة بنغلاديشية شرقي بغداد أولاً على المسلة.

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