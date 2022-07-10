2022/07/10 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الكهرباء: الصيف الحالي سيكون أفضل من السابق في تزويد الطاقة الكهربائية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 22:29

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