2022/07/10 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أصدرت مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن أزمة الطعام التي شهدها الحجاج أثناء أداء المناسك في السعودية.وجاء توضيح المديرية، بحسب بيان، تلقاه/المركز الخبري الوطني/، على خلفية نشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوردستان بشأن أزمة إطعام الحجاج: من واجبات هيئة الحج العراقية المركز الخبري الوطني.

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