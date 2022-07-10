2022/07/10 | 22:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MJWpJ550s6c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "هدفي مساندة الايتام"المتسابقة مريم تتحدث عن اسباب مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "هدفي مساندة الايتام"المتسابقة مريم تتحدث عن اسباب مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).