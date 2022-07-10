أكسيوس: بايدن سيمنح 100 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية

2022/07/10 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطط الرئيس الأميركي، جو بايدن، للإعلان عن مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية خلال زيارته للشرق الأوسط هذا الأسبوع، وفقا لما قاله خمسة مسؤولين إسرائيليين لموقع أكسيوس.

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