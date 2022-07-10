2022/07/10 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا الاطار التنسيقي، اليوم الأحد، الحزبين الكرديين لغرض تسمية مرشح واحد أو مرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية لغرض عقد جلسة قريبة لاختيار الرئيس.

وقال رئيس كتلة الفتح النيابية والقيادي في الإطار مهدي تقي امرلي لـ(بغداد اليوم) ان "رئيس الجمهورية هو من سيكلف مرشحنا لرئاسة الحكومة وبتالي بقاء الامر مفتوح دون حسم الأمر سيكون سبب بعد المضي بالاستحقاقات الدستورية".

وبين امرلي ان "حسم الكرد لمرشح واحد أو اعلانهم عدم الاتفاق على المرشح والدخول إلى البرلمان بمرشحين سيجعل من رئاسة البرلمان على دراية لغرض تحديد موعد الجلسة لكن عدم اعلانهم عن الدخل بمرشح أو مرشحين يجعل من الصعوبة ان تحدد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية دون معرفة الموقف من الكرد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يوجه دعوة للكرد تخص رئيس الجمهورية: بانتظاركم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يوجه دعوة للكرد تخص رئيس الجمهورية: بانتظاركم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).