2022/07/10 | 22:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bNJNKbBc00M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراق وچان نيتهم يطيحونك بس ضليت شامخ ما يهزونك.. للشاعر حسين الزهيري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عراق وچان نيتهم يطيحونك بس ضليت شامخ ما يهزونك.. للشاعر حسين الزهيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).