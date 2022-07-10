القاهرة تطالب تل أبيب بتقصي الحقائق حول التقارير عن مقبرة جماعية لجنود مصريين أحرقتهم إسرائيل أحياء

2022/07/10 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت مصر أن سفارتها لدى تل أبيب ستتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة التقارير عن مقبرة جماعية لجنود مصريين أحرقتهم إسرائيل أحياء في حرب عام 1967.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية […]

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