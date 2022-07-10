2022/07/10 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجواء مغبرة وإنخفاض الحرارة بغداد – الزمان توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس يوم غد الاثنين ،مغبرا مع انخفاض الحرارة.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) ان (طقس يوم غد الاثنين سيكون مغبراً يتحسن تدريجياً صباحاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، أما […]

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