2022/07/10 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامانة توعز بمضاعفة الخدمات والاقليم يفتح أبوابه للسائحين خلال العيد بغداد – الزمان اربيل – فريد حسن اوعز امين بغداد عمار موسى كاظم ،لجميع الدوائر البلدية بمضاعفة الخدمات خلال ايام عيد الاضحى .وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (كاظم، وجه جميع الدوائر البلدية بتنفيذ حملات تنظيف وغسل الشوارع ومحيط الجوامع والحسينيات والتقاطعات والساحات العامة وادامة المتنزهات […]

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