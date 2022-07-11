2022/07/10 | 23:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادة ما يكون عيد الأضحى مناسبة للبهجة لدى المسلمين، لكن في تركيا كما دول أخرى، أطاحت الظروف الاقتصادية بأجواء الفرح في البلاد، على أثر ارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة معدلات التخضم.وفيما يعُزى ذلك إلى الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن اقتصاديون قالوا إن السياسات غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان فاقمت الوضع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدهور الاقتصاد يخطف فرحة العيد في تركيا.. كيف كانت الأجواء؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدهور الاقتصاد يخطف فرحة العيد في تركيا.. كيف كانت الأجواء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).