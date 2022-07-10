بعد تراجعه عن الاستحواذ.. تويتر

2022/07/10 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعانت شركة تويتر بشركة محاماة لرفع دعوى قضائية بحق الملياردير ورجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، بعد أن تخلى الأخير عن قرار استحواذه على الشركة مقابل 44 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.

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