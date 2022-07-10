2022/07/10 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأحد، عن موعد ظهور القمر العملاق في السماء.وقال عطية في تدوينة له في الفيس بوك تابعتها (بغداد اليوم) إن "الاربعاء المقبل يكتمـل القمر بدرا ، ويكون اكثر اشراقا واكبر من المعتاد لانـه سيكون في اقرب نقطـه له مـن الارض(355900 كــم) ويسمى القمر العملاق".

وأضاف ان "هذا الحدث يعد هو الثاني للقمر العملاق هذا العام ، وان الحدث الثالث سيكون يوم 12 آب/أغسطس المقبل، علما ان ابعد مسافة للقمر عن الارض هي 406000 كم".

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