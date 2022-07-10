محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الاثنين من الاسبوع المقبل

2022/07/10 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

أعلنت محافظة عراقية، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين من الاسبوع المقبل.

وقال مصدر محلي لـ (بغداد اليوم) إن "محافظة النجف تعلن تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها يوم الاثنين المقبل بمناسبة عيد الغدير الاغر".

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