2022/07/10 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي وال خليفة يتبادلان التهاني والحلبوسي يتفقد عوائل الرمادي بالعيد بغداد – الزمان تبادل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التهاني مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة عيد الأضحى.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي، أجرى اتصالاً هاتفياً بعاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تبادلا فيه التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد)، واعرب […]

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