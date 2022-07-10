2022/07/10 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتقال مروجي مخدرات في ميسان وأخماد حريق وسط سوق شعبي بالنجف المحافظات – مراسلو (الزمان) القت مفارز مكافحة الاجرام، القبض على 8 متهمين وفق مواد جنائية مختلفة ابرزها القتل العمد والمخدرات والخطف والتزوير والسرقة خفي محافظة ميسان.وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان تلقته (الزمان) ان (مفارز شرطة مكافحة الاجرام، نفذت ممارسات أمنية ، اسفرت القبض […]

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