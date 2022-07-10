آرسنال يخطط لإبرام صفقة ضخمة من البريميرليج

2022/07/10 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعينوي آرسنال إبرام صفقة ضخمة من البريميرليج، في إطار سعيه للعودة إلى الواجهة من الجديد، والمنافسة على الألقاب التي غابت عنه لفترة كبيرة، بحسب تقارير صحفية بريطانية.وقالت صحيفة "صن" البريطانية اليوم الأحد، إنَّ النادي اللندني، يعتزم التفاوض لضم الفرنسي نجولو كانتي، نجم وسط تشيلسي، الذي ينتهي تعاقده الصيف المقبل.ورغم تراجع مستواه الموسم الماضي، إلا أن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يرى في اللاعب، صاحب الـ31 عامًا، أفضل خيار لتعزيز خط وسط الفريق اللندني.وخاض كانتي 42 مع تشيلسي الموسم الماضي، لكن جاء عددٌ كبير منها كبديل، في ظل معاناته من إصابة في الركبة، لكنه مع ذلك يعتبر من القوام الأساسي لفريق المدرب الألماني توماس توخيل.وأعلن تشيلسي في الساعات الماضية أنَّ الثنائي كانتي، وروبن لوفتوس تشيك لم يسافرا مع بعثة الفريق إلى لوس أنجلوس، من أجل التحضير للموسم الجديد.

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