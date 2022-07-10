متنبئ يتوقع تجدد الغبار على بعض مناطق العراق غدًا

2022/07/10 | 23:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تُشير توقعات الطقس، اليوم الأحد، إلى أن بعض مناطق العراق ستشهد غبارا خفيفا إلى متوسط الشدة بعد ظهر يوم غدٍ الاثنين.

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